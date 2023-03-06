Некогда крупнейший акционер Credit Suisse продал все свои акции в банке

Harris Associates продала все свои акции в Credit Suisse, рассказал Financial Times директор по инвестициям компании Дэвид Херро. По словам топ-менеджера, инвесткомпания устала от череды скандалов вокруг швейцарского банка, а также неспособности его руководства справиться с постоянными убытками и уходом клиентов.

Harris Associates некогда была крупнейшим акционером Credit Suisse. Чикагская компания держала долю в швейцарском банке на протяжении двух десятилетий. Еще в августе прошлого года Harris заявляла, что владеет 10% долей в Credit Suisse. Однако в январе ее пакет акций сократился до 5%, а за февраль компания распродала все остававшиеся у нее акции банка.

Пока все основные европейские конкуренты Credit Suisse отчитывались о росте прибыли в прошлом году, швейцарский банк продолжил нести убытки. Более того, 2022 год Credit Suisse завершил с чистым убытком 7,3 млрд франков ($7,9 млрд) — это в несколько раз больше, чем в 2021-м, и худший показатель банка с 2008 года, когда произошел мировой финансовый кризис.

«У нас есть много других вариантов для инвестирования... Зачем идти к тому, кто сжигает капитал, когда остальные участники сектора сейчас его генерируют?» — заявил господин Херро.

Кирилл Сарханянц