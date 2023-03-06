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В Самаре УФАС проверит название японского авторесторана на нарушение этики

Глава Самары Елена Лапушкина и региональное УФАС разберутся с ситуацией с вывесками точки общепита, открытие которой планируется на Московском шоссе. Соответствующие обращения направил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«На Московском шоссе готовится к открытию японский ресторан "Жуй". Правда, то, что первая буква в названии именно "Ж", становится ясно лишь вблизи. Издалека — вывеска читается совершенно иначе»,– говорится в сообщении.

Фото: t.me/Hinshtein

По информации в открытых источниках, указанное заведение относится к специализированной сети круглосуточной доставки еды «Мяссорти group». Компания работает с 2016 года и представлена пятью брендами.

Ранее рекламу эротического шоу в Самаре с изображением учителя сочли неэтичной. Решение приняло региональное УФАС.

Георгий Портнов

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