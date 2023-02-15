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В Самаре рекламу эротического шоу с изображением учителя сочли неэтичной

В Самаре местный житель увидел рекламную конструкцию с изображением полуобнаженной девушки на столе учителя и обратился в региональное УФАС. В сообщении содержалась информация об эротическом шоу ко Дню учителя в одном из баров. Контрольный орган провел проверку и выявил нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает Самарское УФАС.

Антимонопольная служба усмотрела в сообщении сексуальный подтекст и нарушение норм этики. Также ведомство не устроил факт использования в рекламе англоязычных слов без перевода.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с этим она была признана ненадлежащей. Однако к тому времени, когда контрольный орган вынес решение, срок размещения рекламы истек.

В настоящее время материалы переданы должностному лицу. Оно должно решить вопрос с возбуждением административного дела. Ранее Самарское УФАС оштрафовало банк на 100 тыс. руб. за рекламный звонок.

Георгий Портнов

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