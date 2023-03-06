Защите не хватило томов для чтения

Как стало известно “Ъ”, Московский городской суд (МГС) перевел под домашний арест Бориса Ляшука — единственного фигуранта громкого дела о поставке более 350 тыс. бракованных, как считает следствие, форменных рубашек для сотрудников МВД. Горсуд расценил предложение следователя продлить срок ареста фигуранту как избыточную меру. Во время заседания защита отмечала, что следователь затягивает процедуру ознакомления фигуранта и адвокатов с делом, а объяснения сотрудника СКР о его занятости и отсутствии у него технических возможностей для ускорения процесса МГС посчитал «не основанными на законе».

В своем ходатайстве, поданном в Мосгорсуд, следователь ГСУ СКР Сергей Новожилов просил продлить срок ареста генеральному директору компании БМФ до 26 марта 2023 года. Если бы ходатайство было удовлетворено, то обвиняемый провел бы под стражей 17 месяцев. При этом основным аргументом следствия в пользу продления действия «арестной» меры пресечения являлась необходимость завершения фигурантом и его защитой ознакомления с материалами дела. Также следователь обратил внимание суда на тяжесть преступления, инкриминируемого Борису Ляшуку, отметив, что «располагает достаточными основаниями» считать, что, оказавшись на свободе, обвиняемый может «использовать имеющиеся у него связи и личные знакомства в органах МВД России» для «воспрепятствования объективному расследованию». Еще одним аргументом в пользу удовлетворения своего ходатайства следователь отметил сложность дела, упомянув о необходимости проведения в его рамках более 300 «трудоемких экспертиз».

В свою очередь, защита, указав, что в уголовном деле 112 томов, обратила внимание суда на то обстоятельство, что с конца сентября 2022 года, когда адвокаты приступили к ознакомлению с делом, и до судебного заседания им были представлены лишь 38 томов материалов расследования. Такое положение дел следователь объяснил своей занятостью, а также отсутствием у него технических возможностей.

Суд, однако, такое объяснение не удовлетворило. В своем решении МГС отметил неэффективность следствия по выполнению требований ст. 217 УПК РФ (ознакомление с материалами дела), расценив доводы следователя как неубедительные и не основанные на законе. Также суд счел, что предложенная следствием мера содержания господина Ляшука является избыточной, и перевел обвиняемого под домашний арест. Отбывать его фигурант будет в своей квартире на Дмитровском шоссе в Москве.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследование обстоятельств поставки 350 тыс. некачественных форменных рубашек для нужд МВД началось в марте 2019 года, первоначально им занимался следственный департамент полицейского ведомства. Однако спустя два года материалы были переданы в ГСУ СКР. При этом делом занялось управление по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов. По данным источников “Ъ”, на этом этапе следствие не исключало причастности к предполагаемому преступлению и сотрудников МВД. Однако такого не случилось, и единственным фигурантом дела остался гендиректор компании БМФ Борис Ляшук, которому около двух лет назад было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Басманный суд столицы санкционировал арест бизнесмена. Интересно, что следствие считает бизнесмена лишь исполнителем преступления, при этом организаторов хищения СКР так и не выявил.

Как следует из материалов расследования, партия некачественного товара была поставлена полицейским еще в 2017 году в рамках государственного контракта, заключенного МВД с компанией господина Ляшука. Соглашение было заключено 5 мая 2017 года, со стороны заказчика его подписал Сергей Горелик, занимавший должность заместителя начальника управления организации материально-технического обеспечения департамента тыла МВД. 22 августа 2017 года стороны подписали дополнительное соглашение, согласно которому общая сумма контракта была установлена на сумму 564,5 млн руб. Согласно договору, компания БМФ должна была изготовить и поставить для нужд МВД 350,6 тыс. рубашек с длинными и короткими рукавами серо-голубого и белого цветов. Однако, пришло к выводу следствие, господин Ляшук, желая сэкономить на производстве рубашек, давал указания использовать при их пошиве нитки, которые не соответствовали техническим требованиям. Из-за этого при ношении рубашки быстро приходили в негодность.

Стоит отметить, что помимо рубашек в соглашении, которое легло в основу расследования, речь шла также и о поставке компанией форменных блузок и платьев. Никаких претензии к их пошиву у СКР нет, тем не менее обвиняемому в итоге в качестве ущерба была вменена в вину полная стоимость заключенного им госконтракта — 564,5 млн руб. Полицейское ведомство признано потерпевшим по делу.

Борис Ляшук вину не признает. Как отметила “Ъ” его адвокат Ольга Шокурова, защита, с одной стороны, «довольна решением суда» о переводе обвиняемого под домашний арест, но «все-таки считает его половинчатым». По мнению адвоката, единственная мера пресечения, которая бы устроила защиту в данных условиях,— это подписка о невыезде. При этом госпожа Шокурова подчеркнула, что следствие, несмотря на однозначную позицию суда, продолжает затягивать процесс ознакомления с томами дела. Также Ольга Шокурова подчеркнула, что, несмотря на «формальное окончание расследования, следственные действия продолжаются, в частности идут допросы свидетелей». Все эти факты, по мнению адвоката, свидетельствуют о том, что следствие ведется с нарушением законодательства и некомпетентно, а следователь «пытается лишь выиграть время, чтобы закрыть свои недочеты, и заодно пытается добиться от моего доверителя оговора своих бизнес-партнеров».

Владислав Трифонов