Главные новости за выходные 4-5 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Шесть человек, в том числе трое детей пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Туапсинском районе. Авария произошла из-за того, одна из машин выехала на встречную полосу.

ООО «Лидер-Строй», возводившее школу в сочинском микрорайоне Мамайка, обратилось в суд с требованиями о взыскании 233,8 млн руб. с управления капитального строительства города-курорта.

В зону проведения спецоперации отправились более ста казаков Кубанского казачьего войска. Церемония отправки казаков состоялась на территории специального учебного центра «Кубань».

В Северском районе полиция возбудила уголовное дело из-за осквернения 15 могил на кладбище в селе Михайловском. Здесь неизвестные разбили памятники, также пропали металлические оградки.

В мэрии Новороссийска опровергли сообщения о массовых драках подростков в торговых центрах

Численность безработных в Краснодарском крае по итогам октября-декабря 2022 года снизилась на 32%.

После сообщений в соцсетях о том, что неизвестный в поселке Российском разбросал сосиски с таблетками для отравления собак, полиция Краснодара начала проверку. Сейчас полицейские устанавливают личность этого человека.

Сотрудник сочинской полиции выехал на «встречку» и погиб при лобовом столкновении с «Газелью» в ночь 4 марта на трассе «Адлер — Красная Поляна». Шестеро ехавших в микроавтобусе госпитализированы.

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с московским «Торпедо» – аутсайдером Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Читайте нас в Telegram