Застройщик школы на Мамайке взыскивает с мэрии Сочи 233 млн рублей

ООО «Лидер-Строй» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями к МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» о взыскании 233,8 млн руб. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Фото: Алексей Копайгородский

В рамках дела суд назначил проведение судебной экспертизы экспертам ООО «Центр экономических и правовых экспертиз». Назначение экспертизы произведено для получения доказательств, направленных на правильное рассмотрение спора по существу, говорится в определении.

Экспертам предстоит определить, соответствуют ли условиям муниципального контракта объемы и стоимость фактически выполненных ООО «Лидер-Строй» строительно-монтажных работ на объекте (школа на 800 мест в микрорайоне Мамайка Центрального района Сочи).

В случае если установленные объемы и стоимость работ частично не соответствуют проектно-сметной документации, специалисты должны указать, в чем выражается несоответствие, определить, являются ли дополнительные объемы работ необходимыми в целях соблюдения строительных норм и правил, завершения работ по объекту. Кроме того, эксперты укажут, являются ли выполненные объемы работ неотделимой частью работ, предусмотренных муниципальным контрактом и дополнительными соглашениями, определить стоимость дополнительных работ.

Стоимость экспертизы составила 135 тыс. руб. Судебное разбирательство отложено на 25 апреля 2023 года.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Лидер-Строй» зарегистрировано в Краснодаре в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель компании — Инесса Орбодоева. Выручка предприятия в 2021 году составила 672,5 млн руб., прибыль — 14,2 млн руб.

Контракт на строительство школы из восьми корпусов в микрорайоне Мамайка в Сочи между ООО «Лидер-Строй» и МКУ «Управление капитального строительства» Сочи (учредитель — администрация города Сочи) был заключен в марте 2020 года. Стоимость контракта составила более 1 млрд руб. Строительство единственного учебного заведения в микрорайоне завершили в ноябре 2022 года, школу построили в рамках нацпроекта «Образование».

Тат Гаспарян

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