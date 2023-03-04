На Кубани безработных стало почти на треть меньше

По итогам октября—декабря 2022 года численность безработных граждан в Краснодарском крае, по методологии Международной организации труда, год к году сократилась на 32% и составила 89,5 тыс. человек. Уровень безработицы снизился на 1,4 пункта — до 3,2% от численности рабочей силы в регионе. Об этом начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Зародов сообщил на круглом столе «Кадровые вызовы — 2023», который прошел в ИД «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

«Благодаря принятым краевым и федеральным мерам поддержки организаций и предпринимателей ситуация на рынке труда края остается стабильной. В экономике Кубани занято около 2,7 млн человек. По сравнению с пиковыми значениями середины апреля 2022 года отмечается сокращение числа работников, находящихся под риском увольнения»,— сказал Николай Зародов.

В 2022 году на мероприятия по содействию занятости было предусмотрено около 1,4 млрд руб., в том числе 163,6 млн руб. из бюджета края. Из федерального бюджета выделили 1,2 млрд руб. на выплату пособий безработным и 18,1 млн руб. (на условии софинансирования) на дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда, включая расходы на организацию профессионального обучения шести работников, находящихся под риском увольнения, а также на частичную оплату труда 62 сотрудников, находящихся под риском увольнения, материально-техническое оснащение временных рабочих мест и частичную оплату труда при организации общественных работ для 287 безработных граждан.

«Некоторое время назад были опубликованы итоги рейтинга регионов по качеству жизни за 2022 год. Краснодарский край, как и годом ранее, вновь занял в нем высокое пятое место. Среди критериев, которые анализируют эксперты при составлении рейтинга,— рынок труда и занятость населения. На Кубани ситуация в этой сфере стабильна, что подтверждают как официальные данные, так и аналитика крупных сервисов по найму персонала»,— сказал региональный представитель платформы «Авито Работа» в ЮФО Сергей Коновалов. По мнению эксперта, рынок труда Краснодарского края вновь доказал свою способность быстро и эффективно адаптироваться к изменениям.

«На платформе "Авито Работа" на Кубани количество вакансий за год увеличилось на 12%. По большей части рынок труда пока остается рынком соискателя, что позволяет кандидатам свободно выбирать из большого числа вариантов трудоустройства. Чтобы выделяться на фоне конкурентов, компаниям важно развивать позитивный HR-бренд. В его построении сегодня помогают платформы с инструментами автоматизации, которые упрощают и ускоряют подбор»,— сообщил Сергей Коновалов.

Маргарита Синкевич

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