Полиция Краснодара ищет отравителя собак в поселке Российском

После сообщения в соцсетях о том, что неизвестный в поселке Российском разбросал сосиски с таблетками для отравления собак, полиция Краснодара начала проверку, сейчас полицейские устанавливают личность этого человека.

Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе УМВД города, правоохранители собрали находившиеся в колбасных изделиях таблетки и приобщили их к материалам проверки. Там также уточнили, что пока заявлений от граждан, чьи животные пострадали бы в этой ситуации, в полицию не поступало.

Утром в субботу в одном из городских пабликов появился пост о том, что кто-то в поселке Российском травит бездомных собак таблетками, помещенными в сосиски.

Ранее со ссылкой на данные городского УМВД сообщалось также, что с начала года в полицию уже поступило 127 сообщений об укушенных собаками людях, около половины из происшествий связаны с детьми. Тем не менее не все они касаются бездомных животных.

В начале марта краснодарские власти сообщили о заключении муниципального контракта стоимостью 13,4 млн руб. на содержание, отлов, чипирование, стерилизацию и вакцинацию бездомных собак.

В Краснодаре проектируют приют на 238 собак в поселке Березовом. Впервые о его строительстве стало известно в июле 2020 года. На работы город запросил из регионального бюджета 80 млн руб. Полная стоимость строительства учреждения год назад оценивалась в 134 млн руб. В августе 2022 года стало известно, что проект приюта пройдет повторную экспертизу.

Михаил Волкодав

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