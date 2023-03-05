Более 100 казаков Кубанского казачьего войска отправились в зону СВО

В зону проведения спецоперации отправились более ста казаков Кубанского казачьего войска. Церемония отправки казаков состоялась на территории специального учебного центра «Кубань», сообщил замгубернатора Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Боевые задачи выполняют свыше 4,2 тыс. казаков в составе трех наших отрядов и в воинских частях»,— отметил Александр Власов.

Казаки-инструкторы проводили подготовку для добровольцев в течение месяца. Казаков обучали тактической, огневой, инженерной, разведывательной, топографии, военно-медицинской подготовке, вождению боевых машин и другим направлениям, необходимым для выполнения боевых задач.

Уточняется, что во время занятий используют опыт участников СВО.

Тат Гаспарян

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