Более 100 казаков Кубанского казачьего войска отправились в зону СВО

В зону проведения спецоперации отправились более ста казаков Кубанского казачьего войска. Церемония отправки казаков состоялась на территории специального учебного центра «Кубань», сообщил замгубернатора Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.
«Боевые задачи выполняют свыше 4,2 тыс. казаков в составе трех наших отрядов и в воинских частях»,— отметил Александр Власов.
Казаки-инструкторы проводили подготовку для добровольцев в течение месяца. Казаков обучали тактической, огневой, инженерной, разведывательной, топографии, военно-медицинской подготовке, вождению боевых машин и другим направлениям, необходимым для выполнения боевых задач.
Уточняется, что во время занятий используют опыт участников СВО.
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