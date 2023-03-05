«Краснодар» не смог обыграть аутсайдера Российской премьер-лиги

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Первый гол в ворота Матвея Сафонова уже на 9-й минуте забил нападающий москвичей Илья Стефанович. До конца первого тайма счет на табло оставался неизменным. Только на 62-й минуте «Краснодар» смог воспользоваться моментом и забить ответный гол — отличился защитник Сергей Петров.

Еще спустя восемь минут преимущество хозяев поля удвоил Джон Кордоба. Однако на 79-й минуте «Торпедо» вновь сравняло счет — автором гола стал атакующий полузащитник Игорь Лебеденко.

По итогам 18 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Торпедо с семью очками находится на последнем, 16-м месте.

Следующую встречу подопечные Владимира Ивича проведут 11 марта против московского «Динамо». Игра также состоится в Краснодаре.

Александр Орлов

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