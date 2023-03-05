В Туапсинском районе в лобовом ДТП пострадали трое взрослых и трое детей

В Туапсинском районе в воскресенье, 5 марта, на автодороге «Джубга — Сочи» произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, 19-летний водитель автомобиля «Ваз-21124», двигался со стороны Туапсе в сторону поселка Джубга. Молодой человек выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате аварии пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние — пассажиры ВАЗа. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Тат Гаспарян

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