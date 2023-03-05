В мэрии Новороссийска опровергли сообщения о массовых драках подростков в ТЦ

Информация о массовых драках несовершеннолетних в торговых центрах Новороссийска и ножевом ранении девушки в ходе потасовки является недостоверной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фейк 5 марта начали тиражировать пользователи соцсетей.

«Ночью неустановленными лицами тиражировались заведомо ложные сообщения о нанесении в ходе подобной драки в одном из торговых центров телесных повреждений девушке. По информации УМВД города Новороссийска, за истекшие сутки происшествий с участием несовершеннолетних не зарегистрировано»,— говорится в сообщении.

Жители города рассказали «Ъ-Кубань», что накануне у ТЦ дежурили наряды полиции. Позже в соцсетях распространили видеозаписи, на которых запечатлены убегающие подростки, а также автомобили правоохранительных органов у мегацентра «Красная площадь».

На прошлой неделе в ГУ МВД по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» сообщили, что в регионе не зафиксирована активность «ЧВК Рёдан». Известно, что в российских городах задерживают подростков, которые относят себя к новой молодежной субкультуре, названной в честь группировки из манги Hunter x Hunter («Охотник против охотника»). В крупных ТЦ регулярно происходят стычки между членами «Рёдан» и их оппонентами.

Об опасности «ЧВК Рёдан» рассказала новороссийский психолог Наталья Зиновьева.

Тат Гаспарян

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