Уголовное дело возбудили из-за осквернения 15 могил в Северском районе

В Северском районе Краснодарского края сотрудники полиции из-за осквернения 15 могил возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий». Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Местные жители обратились в полицию с сообщениями о повреждении могил на кладбище в селе Михайловском. В соцсетях появились фотографии с места происшествия — неизвестные разбили памятники, также пропали металлические оградки.

«Полицейские установили 15 фактов повреждения надгробных сооружений. В рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 244 УК РФ полицейские проводят необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению»,— рассказали в ведомстве.

Тат Гаспарян

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