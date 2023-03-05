Спикер парламента Венгрии обвинил ЕС и НАТО в участии в конфликте на Украине

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер считает, что страны Евросоюза и НАТО участвуют в военном конфликте на Украине. По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что эти страны отправили ей оружие на $60 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ласло Кёвер

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Ласло Кёвер

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Члены НАТО и Евросоюза отправили на Украину — одной из воюющих сторон — смертоносных военных средств уже практически на $60 млрд. Это означает, что отдельные страны—члены Евросоюза и НАТО являются участниками этой войны, хоть пока и не сражающимися»,— сказал господин Кёвер в эфире телеканала HirTV.

В марте 2022 года парламент Венгрии запретил отправлять оружие на Украину. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 24 февраля, в годовщину начала боевых действий на Украине, призывал Россию и США начать переговоры об урегулировании военного конфликта в рамках ООН.