Дублер Щелковского шоссе пойдет другим лесом

Росавтодор определился с примерным маршрутом будущего дублера Щелковского шоссе: трасса пройдет южнее существующей магистрали А-103 от МКАД, не затрагивая нацпарк «Лосиный Остров». Для этого необходимо скорректировать границы водоохранной зоны Восточной станции водоподготовки, которая снабжает водой восток и юго-восток столицы, мэрия Москвы по договоренности с Росавтодором уже этим занимается. Но до начала строительства еще далеко: требуется утвердить проект, а также найти финансирование. По данным “Ъ”, рассматривался и проект платного дублера с передачей трассы в ГК «Автодор», однако в Росавтодоре эти планы отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трасса, призванная разгрузить Щелковское шоссе (на фото), скорее всего, пройдет в обход «Лосиного Острова»

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Трасса, призванная разгрузить Щелковское шоссе (на фото), скорее всего, пройдет в обход «Лосиного Острова»

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Проект дублера федерального Щелковского шоссе, одной из самых перегруженных дорог Подмосковья, напомним, обсуждается уже десять лет. За это время рассматривалось пять сценариев, включая реконструкцию существующего шоссе и прокладку нового через нацпарк «Лосиный Остров» (в итоге от этой идеи отказались). В 2019 году входящее в структуру Росавтодора ФКУ «Центравтомагистраль» решило повторно проанализировать все варианты, заключив с ООО «ВТМ Дорпроект» контракт на 342 млн руб. по «обоснованию инвестиций», который недавно продлили до июня 2023 года. Подрядчик обязался провести инженерно-геодезические, экологические, гидрометеорологические изыскания, оценить изменение границ лесопарковых зон, собрать данные о памятниках природы, археологии и культуры, проанализировать трафик и предоставить не менее трех вариантов трассы.

«Рассмотрено три возможных варианта прохождения новой трассы и выбран приоритетный, который пройдет южнее существующей автодороги А-103 (Щелковское шоссе от МКАД.— “Ъ”) практически по незастроенным территориям и не затрагивая земель ООПТ "Лосиный Остров"»,— сообщили “Ъ” в Росавтодоре, добавив, что процесс обоснования продолжается. Итоговой трассировки пока нет. Отметим, в 2021 году в сети публиковали справочные материалы Росавтодора: дублер проходил через Горенский лесопарк, вдоль Горьковского направления железной дороги, севернее Балашихи, далее через Озерный лесопарк в сторону Звездного Городка. По данным “Ъ”, этот проект не является актуальным.

В рамках завершения процесса обоснования инвестиций нужно менять границы охранных зон Восточной станции водоподготовки (объект мэрии Москвы, снабжает питьевой водой восток и юго-восток столицы и расположен у Щелковского шоссе в поселке Восточный), пояснили в Росавтодоре, Москомархитектура этим уже занимается. Затем документация пройдет «технико-ценовой аудит» в ФАУ «Главгосэкспертиза». После получения положительного заключения начнется проектирование дороги, пояснили в Федеральном дорожном агентстве. Сроки разработки проекта или строительства не обозначены.

Федеральные и крупнейшие региональные дорожные стройки заложены в плане дорожного строительства до 2027 года с объемом финансирования свыше 13 трлн руб., который правительство РФ утвердило в июне 2022 года. Тогда дублера Щелковского шоссе в «пятилетке» не было, он рассматривался Минтрансом как магистраль, которая может появиться после 2027 года. При этом реконструкция других «федералок» в документе упомянута (М-8, М-5, Рублево-Успенское шоссе и т. д.). План является «гибким механизмом», он регулярно меняется, нельзя однозначно говорить о невозможности включения в него той или иной дороги, говорит знакомый с ситуацией источник “Ъ”.

По данным “Ъ”, на одном из этапов рассматривался вариант передачи проекта дублера Щелковского шоссе госкомпании «Автодор» для привлечения инвестиций — это означало бы платный проезд по трассе. В Росавтодоре это отрицают: «В настоящее время передача данного проекта госкомпании не планируется». «Дублер Щелковского шоссе, по сути, городская магистральная дорога, где люди ездят в ежедневном режиме между Москвой и областью,— пояснил “Ъ” научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин.— Если он будет платным, то тариф здесь наверняка будет недешевым, и местные жители платить за это в режиме ежедневных поездок не готовы. Они продолжат стоять в пробке на бесплатном шоссе».

Экологи относятся к будущему проекту со скепсисом. «Фрагментация любого лесного массива у окраин Москвы существенно снижает его жизнеспособность, а также рекреационную ценность,— говорит Алексей Ярошенко из "Гринписа России".— Ширина Горенского лесопарка — всего около 1,5 км. Если новая дорога разрежет его примерно напополам, то в нем практически не останется бесшумных зон. А это очень важная функция лесопарка — обеспечить людям места, куда можно скрыться от городского шума».

Проблемы с прокладкой магистралей в пригородах Москвы — результаты хаотической застройки на протяжении нескольких последних десятилетий, отмечает господин Ярошенко. «Окрестности магистралей застраиваются так, что не остается возможностей для их расширения,— поясняет он.— Прокладывать новые по крупным массивам жилой застройки практически невозможно, поэтому приходится строить по оставшимся природным территориям, что ведет к радикальному снижению качества окружающей среды. Нынешняя бессистемная застройка и бессистемное же нарезание участков под застройку — основа для проблем на много десятилетий вперед».

Иван Буранов, Анна Васильева