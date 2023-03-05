В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием женщины с коляской

Водитель автомобиля ВАЗ сбил женщину с маленьким ребенком, которая с коляской переходила дорогу на зеленый сигнал светофора в центре Санкт-Петербурга. Женщина и ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«Автоледи 1964 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-111940, двигаясь по Каменноостровскому проспекту от Большого проспекта Петроградской стороны в сторону улицы Рентгена, на регулируемом перекрестке при проезде на запрещающий сигнал светофора совершила наезд на пешехода»,— цитирует ТАСС сообщение МВД.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидца также сообщала об участии в ДТП пожилой женщины, которая в результате происшествия скончалась. Эту информацию не подтвердили в правоохранительных органах.