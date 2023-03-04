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Коммерсантъ FM
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Племянник Кеннеди намерен участвовать в президентских выборах 2024 года в США

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, сын сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди, планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Он намерен участвовать в праймериз Демократической партии.

«Я думаю об этом, да. Я преодолел самое большое препятствие — моя жена дала мне "зеленый свет"»,— приводит FOX News цитату господина Кеннеди. Он пояснил, что готов конкурировать с действующим президентом США Джо Байденом в случае его выдвижения на второй срок.

Роберту Кеннеди-младшему 69 лет, он наиболее известен как экологический активист и деятель антипрививочного движения. Самым публичным лицом, заявившим о выдвижении на предстоящих выборах, пока является 45-й президент США Дональд Трамп.

Андрей Сапожников

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