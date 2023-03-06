Из угля вышло Yollo

Уход с российского рынка крупных западных фешен-сетей привел к появлению в сегменте одежного ритейла новых неожиданных игроков. Как стало известно “Ъ”, владельцем бренда Yollo, готовящегося к открытию своего первого крупного магазина в деловом центре «Москва-Сити», оказался Борис Ростовцев — отец угольного бизнесмена и экс-чиновника Руслана Ростовцева, работавшего в разное время в мэрии столицы и администрации Сочи. Однако планы новой марки сразу же открыть большой магазин вызвали скепсис у экспертов: по их мнению, на первых порах рентабельнее создавать небольшие точки продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На месте закрытого магазина шведской H&M в «Афимолл Сити» в деловом кластере «Москва-Сити» появится новый бренд одежды Yollo, следует из сообщения на витринах торговой точки. Как выяснил “Ъ”, его развитием занимается ООО «Пикник», владельцем которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Борис Ростовцев, также являющийся гендиректором в ООО «Жилстройреконструкция» и ООО «Зубалово».

Ряд СМИ называют бизнесмена отцом Руслана Ростовцева, который в начале 2000-х годов был замруководителя департамента градостроительной политики, развития и реконструкции правительства Москвы, а затем перешел на должность первого главы администрации Сочи. Ранее интересы семьи Ростовцевых не были представлены в одежном ритейле.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Руслан Ростовцев является бывшим совладельцем и гендиректором работающей в угольном сегменте Талдинской горной компании. В 2018 году в американской версии Forbes сообщалось, что Руслан Ростовцев мог быть связан с реэкспортом угля из Донбасса, но бизнесмен это всегда отрицал. Представитель Yollo заявил “Ъ”, что Руслан Ростовцев продолжает заниматься угольным бизнесом и не имеет отношения к развитию этого бренда. В Талдинской горной компании на запрос “Ъ” не ответили.

В Yollo поясняют, что брендом будет управлять вновь созданная Genesis Fashion Group. Площадь первого магазина Yollo в «Афимолл Сити» составит 1,3 тыс. кв. м и откроется этой весной. Yollo будет включать женскую, мужскую и детскую линейки одежды. В Genesis Fashion Group уточнили, что планируют открывать новые магазины по всей России, а также расширить в будущем ассортимент за счет отдельной спортивной линии и товаров для дома.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что площадь одного магазина более 1 тыс. кв. м требует от бренда обеспечивать его каждый сезон довольно обширной новой коллекцией — не менее 2–2,5 тыс. моделей. При этом производство или закупка такого объема ассортимента только для одного магазина может оказаться нерентабельным делом, предупреждает эксперт.

Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева считает эффективной стратегию региональной экспансии бренда среднего ценового сегмента. Конкуренция там ниже, чем на столичном рынке, поэтому бренд может быстро закрепиться и развиваться, добавляет эксперт. Массовый спрос неизбежно перемещается в сторону бюджетного предложения, доля которого по итогам 2022 года превысила 70%, подтверждает госпожа Лебсак-Клейманс. Однако, по ее словам, выход в этот ценовой сегмент для нового бренда — наиболее трудоемкий и затратный. Бизнес среднего масштаба ценовую конкуренцию не выдержит, поэтому большинство таких игроков фешен-рынка открывают магазины площадью до 50–70 кв. м, объясняет эксперт.

По данным NF Group, в 2022 году в российских торговых центрах открылись магазины более десяти новых фешен-брендов, но они занимают небольшие площадки. Активнее развиваются крупные сетевые ритейлеры или универмаги, уточняет Евгения Хакбердиева. Она отмечает, что перспективными нишами для развития остаются также магазины товаров для дома и детских товаров в среднем ценовом сегменте.

Алина Савицкая