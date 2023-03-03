Главные новости за 3 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Жителей Краснодара напугал громкий звук, похожий на хлопок, из-за которого в зданиях затряслись стекла. В администрации заявили, что это переход самолета в сверхзвуковую скорость.

В мэрии Краснодара прокомментировали сообщения о лишении ветерана Великой Отечественной войны права собственности на квартиру. Вице-мэр Краснодара Илья Павлов заявил, что пожилого мужчину выселять не планируется, однако мэрия хочет установить законного собственника жилья. По мнению администрации, приватизация жилья произошла незаконно.

Губернатор Севастополя назвал фейком информацию о том, что управляющие компании Севастополя якобы обзванивают жителей и просят самостоятельно выяснить местоположение ближайшего бомбоубежища.

В Адыгее перед судом бездомный предстанет за убийство 12-летней давности: он до смерти избил жертву черенком от лопаты.

В структуре администрации Краснодарского края появилось новое ведомство: министерство промышленной политики. Оно является преемником соответствующего департамента, постановление о переименовании подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

В Сочи запретили перепрофилирование санаториев в отели, гостиницы и апартаменты, а также законодательно закрепили возможность строительства пансионатов в курортной зоне.

В Краснодаре бизнесмен заменил иностранное название своего автомобильного торгово-сервисного центра на улице Дзержинского на русское после выхода закона, регулирующего употребление иностранных слов.

Девочка с «маской Бэтмена» Луна Феннер и ее мать могут вернуться в Краснодар, чтобы продолжить лечение остатков и последствий меланоцитарного невуса.

Из-за селя, сошедшего в Туапсе, произошла авария, оставившая без газа сразу несколько поселков в районе Геленджика.

Краснодарский край в связке с Республикой Адыгея заняли третье место в рейтинге российских регионов по количеству пользователей нейросетями и четвертое — по активности взаимодействия с искусственным интеллектом.

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