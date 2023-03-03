В Краснодаре бизнесмен сменил иностранное название автосервиса на русское

В Краснодаре бизнесмен заменил иностранное название своего автомобильного торгово-сервисного центра на улице Дзержинского на русское после выхода закона, регулирующего употребление иностранных слов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Наша страна является многонациональной, и основной язык, на котором все разговаривают, — русский. Считаю, что жители должны видеть слова на русском языке. После того, как глава Краснодара выразил озабоченность тем, что в городе много рекламы на иностранных языках, решил сменить название вывески», — заявил мужчина.

Сообщается, что с предпринимателем была проведена разъяснительная работа сотрудниками управления торговли и администрации Прикубанского округа. Макет новой вывески был разработан в кратчайшие сроки.

Анастасия Донскова

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