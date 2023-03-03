В Севастополе опровергли фейк о звонках УК жителям с просьбой найти бомбоубежище

Информация о том, что управляющие компании Севастополя якобы обзванивают жителей и просят самостоятельно выяснить местоположение ближайшего бомбоубежища, является фейком. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

В городских чатах начала распространяться информация о том, что УК начали обзванивать по мессенджеру Viber своих клиентов с просьбой самостоятельно выяснить местоположение ближайшего бомбоубежища, чтоб пересидеть в нем в случае атаки. При этом людям звонили с разных номеров, хотя в регионе единый код мобильного оператора. В правительстве Севастополя оперативно опровергли вброс и подтвердили, что управляющие компании никого не обзванивают.

«Доверяйте только проверенным источникам и не ведитесь на очередные провокации украинской пропаганды»,— отметил Михаил Развожаев.

Татьяна Ручкина

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