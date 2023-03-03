В Адыгее перед судом предстанет бомж за убийство двенадцатилетней давности

В суд направлено дело об убийстве жителя Адыгеи, совершенном в 2010 году, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. Тело было обнаружено в лесополосе только в конце 2022 года.

По версии следствия, в апреле 2010 года обвиняемый без определенного места жительства поссорился со своим 55-летним знакомым. Конфликт произошел в домовладении на территории угольного цеха в СНТ «Ягодка» Майкопского района. Обвиняемый избил жертву черенком от лопаты. Травмы, нанесенные в область головы, оказались несовместимы с жизнью. После этого предполагаемый убийца отнес тело в лес, где спрятал его в заброшенном колодце.

«После обнаружения в декабре 2022 года скелетированных останков потерпевшего следователями СО по Майкопскому району и криминалистами совместно с полицейскими злоумышленник был установлен и задержан»,— уточнили в ведомстве.

Обвиняемый уже дал признательные показания и подробно рассказал о совершенном преступлении.

Андрей Ульченко

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