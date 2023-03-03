Кубань и Адыгея признаны третьими в России по числу пользователей нейросетями

Краснодарский край в связке с Республикой Адыгея заняли третье место в рейтинге российских регионов по количеству пользователей нейросетями и четвертое — по активности взаимодействия с искусственным интеллектом. Лидерами рейтинга, составленного Tele2 по результатам анализа активности клиентов в нейросетях, признаны Москва и Санкт-Петербург.

Как сообщили в пресс-службе оператора мобильной связи, в исследование вошли площадки, где искусственный интеллект создает изображения, музыку и тексты. Так, по данным аналитиков, в первые два месяца 2023 года на фоне роста интереса к Midjourney и ChatGPT количество посетителей и других площадок нейросетей выросло в пять раз, а число дней взаимодействия с искусственным интеллектом — в три раза относительно августа 2022 года.

«В исследовании оценивалось количество пользователей, которые заходят на ресурсы нейросетей, и суммарное количество дней с активностью за семь месяцев. Стоит отметить, что в целом по России пол не оказывает значительного влияния: 54% пользователей — женщины, также они взаимодействуют с нейросетями 53% от суммарного количества дней»,— сообщили в пресс-службе Tele2.

Отмечается, что в Краснодарском крае и Адыгее доля женщин-юзеров составила 61%, они суммарно проводили за работой с нейросетью времени больше, чем мужчины,— 58%. Кубанским и адыгейским женщинам интересен искусственный интеллект, способный писать тексты. Мужчинам Кубани и Адыгеи нейросеть показалась более интересной для создания музыкального контента.

Большинство посетителей нейросетей пользуются смартфонами на операционной системе Android — 76%, у 17% клиентов — устройства с iOS, еще 7% приходится на другие операционные системы: RTOS, Windows phone, Linux и операционная система смартфонов Huawei — Harmony.

«В январе и феврале интерес к нейросетям у обычных интернет-пользователей вырос в пять раз. Это связано с тем, что компании-разработчики начали предлагать широкий набор платформ и инструментов для использования в своих образовательных программах, в том числе — мультиязычные версии. Эти платформы позволяют создавать не только виртуальные машины с мощными серверами, но и разнообразные web-приложения»,— прокомментировали рост популярности нейросетей в RuGPT.

Василий Хитрых

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