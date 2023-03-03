Сошедший в Туапсе сель оставил без газа ряд прибрежных поселков Геленджика

Сошедший в районе Туапсе сель вызвал аварийную ситуацию на сетях газоснабжения и оставил без ресурса ряд геленджикских прибрежных поселков. Об этом сообщает муниципальный центр управления города-курорта.

Информацию о сошедшем селе МЦУ дает со ссылкой на региональное управление МЧС.

В связи с падением давления в газотранспортной системе от газоснабжения отключены села Архипо-Осиповка, Текос, Пшада, Береговое, Криница и хутор Бетта. В настоящий момент ведутся восстановительные работы.

Администрация Туапсинского района со ссылкой на данные местного ситуационного центра сообщает, что на газопроводе в 5 км западнее села Горское (ответвление от газопровода «Голубой поток» на Джубгинскую ТЭС) ведутся ремонтные работы. Однако все предприятия жизнеобеспечения района работают в штатном режиме, сообщают власти в своем Telegram.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram