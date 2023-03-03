Департамент промышленной политики Кубани переименован в министерство

В структуре администрации Краснодарского края появилось новое ведомство: министерство промышленной политики. Оно является преемником соответствующего департамента, постановление о переименовании подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Также утверждено положение о министерстве промышленной политики.

«Промышленность региона показывает положительную динамику за последние шесть лет. Даже по итогам прошлого года, когда производители работали в объективно сложных условиях, индекс промышленного производства края превысил аналогичный показатель по стране. В регионе он составил 100,8% – на 1,4% выше общероссийского уровня. За первый месяц этого года индустриальная Кубань также показала рост промпроизводства на 8,5%. В этом году направим на развитие промышленного комплекса региона более 1,7 миллиарда рублей», – рассказал министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

В декабре 2021 года депутаты регионального законодательного собрания внесли изменения в краевой закон «О системе исполнительных органов государственной власти Краснодарского края». Согласно им, департамент промышленной политики Кубани был переименован в министерство. Однако с тех пор ведомство носило прежнее название.

Тогда спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что производится не просто смена названия, а подтверждается нацеленность на устойчивое развитие промышленности региона как одной из ведущих отраслей кубанской экономики.

С тех пор в структуре департамента произошло несколько смен руководителей. В июне прошлого года в отставку ушел Иван Куликов, который занимал пост с 2017 года. Его сменил Владимир Мостовой, он руководил ведомством с приставкой «и. о.» до февраля текущего года. Следующим руководителем стал 34-летний Дмитрий Хмелько.

Андрей Ульченко

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