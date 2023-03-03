Девочка с «маской Бэтмена» планирует вернуться в Краснодар для продолжения лечения

Девочка с «маской Бэтмена» Луна Феннер и ее мать могут вернуться в Краснодар, чтобы продолжить лечение остатков и последствий меланоцитарного невуса. Сейчас женщина собирает документы и пожертвования для перелета, сообщает «КП-Кубань».

Девочка родилась с пятном на лице, напоминающим форму маски известного супергероя. В Америке, куда мать девочки переселилась из Бразилии, не нашлось докторов, которые бы согласились взяться за операцию. Тогда свою помощь предложил краснодарский лазерный хирург Павел Попов. Оплатить лечение в России вызвался неизвестный благотворитель, который направил клинике крупную сумму.

Лечение длилось два года. После операции девочка с мамой улетели обратно в США. Незначительные остатки невуса решили оперировать после прохождения реабилитации. Однако полеты в Россию отменили.

После удаления «маски Бэтмена» у девочки перестали расти брови. Это связывают с тем, что со лба ребенка хирурги взяли лоскут кожи для пересадки. Мать девочки планировала лечить дочь в Бразилии, однако позже отметила, что в Краснодаре лечение было наиболее оптимальным вариантом.

Татьяна Ручкина

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