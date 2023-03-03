В мэрии Краснодара прокомментировали лишение ветерана ВОВ права собственности на квартиру

Замглавы Краснодара Илья Павлов попросил не поднимать панику в соцсетях, а разобраться в вопросе с лишением 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валентина Манацкова права собственности на квартиру. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале МЦУ Краснодара.

Фото: сайт администрации Краснодара



Замглавы подчеркнул, что выселять ветерана не планируется. Речь идет только об установлении законного собственника жилья. Он отметил, что по его поручению департамент муниципальной собственности пригласил всех заинтересованных в вопросе лиц, в том числе представителей собственника. Вместе с ними планируется определить путь дальнейшего развития ситуации.

«Поможем со всеми соответствующими юридическими документами. И совместно дальше в судебном порядке этот вопрос будем решать»,— отметил Илья Павлов.

Администрация города предоставила ветерану в пользование жилье без права приватизации по улице Октябрьской, 133. Однако мужчина решил через суд получить квартиру площадью 13,4 кв. м в собственность. Как сообщает в Telegram-канале депутат Законодательного собрания Краснодарского края Владислав Граф-Колесник, суд признал за ветераном право собственности еще в 2005 году. Теперь же мэрия подала иск, в котором просит отменить решение суда и вернуть муниципальное помещение в собственность города.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Андрею Маслову провести проверку, доложить о ней и принять меры по защите жилищных прав ветерана. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

На сайте мэрии Краснодара указано, что Валентин Манацков родился в хуторе Остроухов Волгоградской области. В 1942 году, когда ему было 18 лет, его призвали в армию, а через полгода отправили на Западный фронт. Победу в ВОВ он встретил в Латвии. После войны он окончил офицерское военное училище в Саратове и получил звание лейтенант.

Татьяна Ручкина

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