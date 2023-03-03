Bloomberg: экспорт пшеницы из России в два раза превысил показатели до спецоперации

В январе и феврале 2023 года объем поставок пшеницы из России увеличился почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2022 года. Показатель составил 6,1 млн тонн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на логистическую компанию Logistic OS.

По информации агентства, благодаря большому урожаю за прошлый год стоимость российской пшеницы оказалась достаточно низкой, что привлекло покупателей. При этом продажи начались позже обычного — к концу 2022 года, когда российское зерно восстановило «свои конкурентные преимущества».

Как отмечает Bloomberg, тенденция означает что, вероятно, грузоотправители преодолели проблемы с финансированием и страхованием, связанные с антироссийскими санкциями. По данным, которые приводит Bloomberg, Россия отгрузила в этом сезоне 29,5 млн тонн пшеницы по сравнению с 26,7 млн тонн годом ранее.

С 15 февраля в России начали действовать экспортные квоты на зерно. На период до 30 июня 2023 года они определены в размере 25,5 млн тонн. По данным Минсельхоза, с учетом этого фактора, а также ценового преимущества российского зерна экспорт пшеницы в сезоне-2022/23 ожидается на уровне 55–60 млн тонн.

Наращиванием экспорта власти рассчитывают сдерживать проблемы, вызванные избытком продукции на внутреннем рынке в условиях отказа Минсельхоза от закупок зерна с рынка в интервенционный фонд.

Подробности — в материале «Ъ» «Экспорт надежды нашей».

Лусине Баласян