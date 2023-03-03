Проект реставрации дома купца Лихацкого в Краснодаре разработают за 8,4 млн рублей

Проект реставрации дома купца Лихацкого в Краснодаре будет разработан за 8,4 млн руб. Подрядчиком выбрали московскую компанию – ООО «Архрест проект», говорится на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Всего заявки на участие в конкурсе подали восемь компаний. Две из них предлагали цену ниже, чем победитель – 7,8 млн руб. и 8,1 млн руб. При этом начальная цена контракта составляла 11,2 млн руб.

В течение 270 дней с момента заключения контракта подрядчик должен будет разработать проект. Компании нужно провести комплексные научные исследования и выполнить визуальное освидетельствование несущих конструкций, чтобы обнаружить видимые и скрытые дефекты и повреждения здания. После этого необходимо будет подготовить научно-проектную и проектно-сметную документацию и по итогу получить положительное заключение госэкспертизы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Архрест проект» зарегистрировано в Королеве в 2018 году. Компания занимается деятельностью в области архитектуры. Владельцем является Тимур Иванцык. В 2022 году выручка компании составила 18,2 млн руб., чистая прибыль – 1,6 млн руб.

Дом купца Лихацкого, расположенный на улице Красной 118/1, построили в начале ХХ века. Его площадь составляет 480 кв. м. Здание является памятником архитектуры. Однако сейчас объект находится в аварийном состоянии и не функционирует. Марк Лихацкий был известным кубанским предпринимателем, купцом и председателем Екатеринодарской городской думы.

В начале 2020 года депутаты гордумы Краснодара согласовали выделение 45,9 млн руб. на реставрацию Дома купца Лихацкого. Из них 5,9 млн руб. планировалось направить на проектирование. В сентябре 2020 года мэрия заключила контракт на проектные работы стоимостью 12,9 млн руб. с питерской ООО «Еврогрупп СПб». Работы должны были завершить до 27 сентября 2021 года. Однако этого сделано не было, и в августе 2022 года контракт был расторгнут. В январе 2023 года мэрия сообщила о поиске нового подрядчика.

Татьяна Ручкина

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