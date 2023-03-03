Следком Ленобласти проводит обыски у бывшего вице-губернатора по строительству Михаила Москвина

Сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области проводят обыски дома у бывшего вице-губернатора региона по строительству Михаила Москвина. Он прописан в Сертолово Всеволожской области, где проживает с семьей, пишет 47news в пятницу, 3 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным источников в правоохранительных органах, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Журналисты предполагают, что это дело связано с задержанием накануне депутата областного ЗакСа Даниила Федичева. Он и Михаил Москвин работали вместе, когда парламентарий возглавлял Дирекцию комплексного развития территорий.

После обысков Михаила Москвина, вероятно, доставят в СК по Ленобласти и задержат. Связаться с ним журналистам после поступления информации об обысках не удалось.

Днем ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Ленобласти по подозрению в злоупотреблении полномочиями задержали депутата регионального ЗакСа Даниила Федичева. Следователям удалось выявить преступную схему в ходе расследования уголовных дел о преступлениях в сфере долевого строительства.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте