Число дел о коррупции в российских судах за год выросло на 9%

За 2022 год сотрудники Следственного комитета РФ (СКР) направили в суды 10 тыс. уголовных дел о коррупции, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на выступление председателя СКР Александра Бастрыкина. Показатель превысил позапрошлогодний на 9%.

«Следователи СК России направили в суд почти 89 тысяч уголовных дел, из них 10 тысяч о коррупции, что на 9% больше, чем в 2021 году, а также свыше 18 тысяч дел об экономических преступлениях»,— сообщили в ведомстве.

За преступления коррупционной направленности привлекли 418 лиц, которые обладают особым правовым статусом, добавили в СКР. В ведомстве также подчеркнули, что по пресечению злоупотреблений в сфере реализации национальных проектов в 2022 возбудили 634 уголовных дела, 297 из которых уже передали в суд.

В начале 2023 года РФ денонсировала положения Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Законодатели уверены, что в соответствующих вопросах страна способна ориентироваться самостоятельно. Однако опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что многие антикоррупционные практики в стране уже начали «схлопываться».

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Российской коррупции Европа не указ».

Григорий Лейба