Китай обгоняет США и западные демократии в технологической гонке

Китай вышел на первое место по количеству научных разработок во многих ключевых технологических сферах, показало исследование Австралийского института стратегической политики (ASPI). Составленный им «Трекер критических технологий» (Сritical Technology Tracker) показывает, что Китай лидирует в 37 из 44 исследованных областей: от создания наноматериалов и робототехники до передовых радиочастотных коммуникаций, оборонных и космических технологий. В частности, за последние пять лет китайские ученые создали 48,49% наиболее важных научных работ по современным авиационным двигателям, включая гиперзвуковые двигатели для ракет. На территории страны находится семь из десяти научных центров, лидирующих по разработкам в данной области.

На втором месте в технологической гонке Соединенные Штаты, которые удерживают лидерство в восьми областях, в том числе в квантовых вычислениях и разработке вакцин. Остальные страны отстают со значительным отрывом. В топ-5 по количеству передовых научных публикаций чаще всего попадают Индия и Великобритания, реже — Южная Корея, Германия, Австралия, Италия. Что касается России, то она попала в топ-5 лишь в одной сфере — современные взрывчатые вещества и энергетические материалы. Авторы исследования отмечают, что в России выпускается много научных публикаций, но лишь незначительная их часть попадает в число самых цитируемых.

Для создания трекера критических технологий эксперты австралийского аналитического центра собрали базу в 2,2 млн научных публикаций, выпущенных в 2018-2022 годах. Для анализа брались топ-10 самых цитируемых публикаций в каждой из 44 исследуемых технологических областей. В дополнение исследовались перетоки научных кадров между странами, вклад научных организаций (университетов, компаний и лабораторий) в развитие определенных технологий. Оценив уровень научной экспертизы и концентрацию исследовательских центров в отдельных странах, эксперты ASPI оценили риски установления технологической монополии. Сейчас таких уязвимых областей восемь, во всех серьезно вырвался вперед Китай.

Ольга Шкуренко