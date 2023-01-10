АвтоВАЗ продал в 2022 году более 188,6 тыс. автомобилей LADA

Рыночная доля LADA в России в минувшем году была равна 27,9%. В период с сентября по ноябрь этот показатель составил 40%. Об этом сообщает АвтоВАЗ.

«В 2022 году официальными дилерами LADA реализовано 188 645 автомобилей»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Больше всего в минувшем году было продано машин LADA Granta (свыше 95,8 тыс. машин). Также за этот период удалось реализовать более 18 тыс. автомобилей LADA NIVA Legend. Кроме того, было продано почти 20,7 тыс. машин LADA NIVA Travel и свыше 17,7 тыс. – LADA Largus.

Кроме того, в минувшем году на экспортные рынки в 17 странах было поставлено свыше 17,2 тыс. машин марки. В перспективе предприятие рассчитывает начать выпуск LADA Vesta нового поколения, Largus и e-Largus.

Кроме того, предполагается реализация проекта по выпуску автомобилей на площадке в Санкт-Петербурге. Ранее АвтоВАЗ объявил о начале цикла испытаний электромобиля Lada e-Largus.

Георгий Портнов