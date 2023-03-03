Вице-премьер Абрамченко заявила о 40-процентном росте антропогенной нагрузки на побережье Байкала

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко сегодня, 3 марта, на правкомиссии по охране озера Байкал, прошедшей в Иркутске, сообщила о резком росте антропогенной нагрузки на побережье озера в 2022 году по сравнению с 2021-м. По оценке вице-премьера, тенденция будет сохраняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Абрамченко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Виктория Абрамченко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Вокруг Байкала расположено 14 федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Три из них являются наиболее посещаемыми туристами, нагрузка на них выросла на 40%. Наша задача — проверить, насколько эти территории готовы к дальнейшему росту турпотока и нагрузки»,— заявила госпожа Абрамченко.

В число ООПТ, на которые приходятся максимальные турпотоки, включены Прибайкальский, Забайкальский и Тункинский национальные парки.

О борьбе за чистоту Байкала читайте в публикации «Ъ» «Байкал обещают не замыливать».

Влад Никифоров, Иркутск