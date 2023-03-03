В Санкт-Петербурге открылся молодежный клуб «Вагнеренок»

В начале 2023 года молодежный клуб «Вагнеренок» открылся на базе «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге, на это обратила внимание издание «Бумага». На встречи с участниками клуба приходят депутаты и сотрудники силовых структур. Первое мероприятие «Вагнеренка» прошло 29 января, на нем побывал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Сообщество «Вагнеренка» во «ВКонтакте» заработало 16 февраля. Как сказано в описании группы, «Вагнеренок» — «единая платформа для развития молодых ребят», которая работает при поддержке бизнес-центра «ЧВК Вагнер Центр».
Куратор клуба — экс-член молодежного парламента Санкт-Петербурга 18-летний Александр Тронин, в январе его исключили из ЛДПР. С инициативой запустить молодежный клуб выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, заявил господин Тронин в разговоре с «Бумагой».
Первая встреча клуба прошла 29 января, в ней участвовали 13 человек. На нее пригласили Сергея Миронова. После встречи с политиком участникам «Вагнеренка» предложили попрактиковаться в управлении беспилотниками на симуляторах. Господин Миронов ранее не сообщал о встрече с «Вагнеренком», отмечает «Бумага». К концу января с участниками клуба также встретились депутаты Госдумы от ЛДПР Василий Власов и «Единой России» Мария Бутина, журналист Юрий Подоляка и блогер Виталий Вереск.
Последняя встреча «Вагнеренка» прошла 22 февраля. На нее пришло около 20 человек. С участниками клуба разговаривал спецназовец Виктор Шмарковский, который заявил, что «излучает дельта-волны». На встрече он также утверждал, что его мозг может выдержать любой удар «из-за скопления жидкости в определенных зонах».
Как сообщили организаторы «Бумаге», целевая аудитория «Вагнеренка» — молодые люди от 16 до 25 лет. Александр Тронин утверждает, что на конец февраля в клубе состоит около 60 человек. По его словам, кандидатов на вступление в клуб проверяет служба безопасности «ЧВК Вагнер Центра». Встречи «Вагнеренка» публично не анонсируются, для участия желающим нужно связаться с администраторами клуба в соцсетях, пишет «Бумага».
Как рассказал Александр Тронин, участники «Вагнеренка» могут разрабатывать собственные проекты. По его словам, в случае успеха проекты могут стать резидентами «ЧВК Вагнер Центра». «Если предлагаешь годный проект, то дают финансирование»,— сказал господин Тронин «Бумаге». Сумму, на которую могут профинансировать заявленный проект, он не назвал.