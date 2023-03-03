В Санкт-Петербурге открылся молодежный клуб «Вагнеренок»

В начале 2023 года молодежный клуб «Вагнеренок» открылся на базе «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге, на это обратила внимание издание «Бумага». На встречи с участниками клуба приходят депутаты и сотрудники силовых структур. Первое мероприятие «Вагнеренка» прошло 29 января, на нем побывал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Сообщество «Вагнеренка» во «ВКонтакте» заработало 16 февраля. Как сказано в описании группы, «Вагнеренок» — «единая платформа для развития молодых ребят», которая работает при поддержке бизнес-центра «ЧВК Вагнер Центр».

Куратор клуба — экс-член молодежного парламента Санкт-Петербурга 18-летний Александр Тронин, в январе его исключили из ЛДПР. С инициативой запустить молодежный клуб выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, заявил господин Тронин в разговоре с «Бумагой».

Первая встреча клуба прошла 29 января, в ней участвовали 13 человек. На нее пригласили Сергея Миронова. После встречи с политиком участникам «Вагнеренка» предложили попрактиковаться в управлении беспилотниками на симуляторах. Господин Миронов ранее не сообщал о встрече с «Вагнеренком», отмечает «Бумага». К концу января с участниками клуба также встретились депутаты Госдумы от ЛДПР Василий Власов и «Единой России» Мария Бутина, журналист Юрий Подоляка и блогер Виталий Вереск.

Последняя встреча «Вагнеренка» прошла 22 февраля. На нее пришло около 20 человек. С участниками клуба разговаривал спецназовец Виктор Шмарковский, который заявил, что «излучает дельта-волны». На встрече он также утверждал, что его мозг может выдержать любой удар «из-за скопления жидкости в определенных зонах».

Как сообщили организаторы «Бумаге», целевая аудитория «Вагнеренка» — молодые люди от 16 до 25 лет. Александр Тронин утверждает, что на конец февраля в клубе состоит около 60 человек. По его словам, кандидатов на вступление в клуб проверяет служба безопасности «ЧВК Вагнер Центра». Встречи «Вагнеренка» публично не анонсируются, для участия желающим нужно связаться с администраторами клуба в соцсетях, пишет «Бумага».

Как рассказал Александр Тронин, участники «Вагнеренка» могут разрабатывать собственные проекты. По его словам, в случае успеха проекты могут стать резидентами «ЧВК Вагнер Центра». «Если предлагаешь годный проект, то дают финансирование»,— сказал господин Тронин «Бумаге». Сумму, на которую могут профинансировать заявленный проект, он не назвал.

Олеся Павленко