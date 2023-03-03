Главные новости к утру 3 марта

Экстренные службы не нашли признаков взрыва в Коломне. В правоохранительных органах заявили, что взрыв произошел в воздухе, и речь может идти о сбитом беспилотнике, но его обломки также не найдены.

США сегодня выделят Украине пакет военной помощи на $400 млн. Он будет включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Правительство и компании направят до 2030 года 481 млрд руб. на развитие космических систем, узнал «Ъ». Деньги потратят, в частности, на развитие наземной инфраструктуры, запуск спутниковых группировок связи, производство аппаратов для дистанционного зондирования земли.

В США двух американцев задержали за передачу России авиатехнологий. По версии следствия, подозреваемым принадлежит компания «КанРус», которая поставляла электронику российским фирмам и оказывала услуги по ремонту оборудования, используемого в самолетах российского производства.

Профсоюз авиадиспетчеров пожаловался руководству на угрозу перебоев в работе из-за новых правил сдачи экзаменов на знание английского, выяснил «Ъ». Тесты теперь можно сдать только после прохождения обучения, а график курсов может растянуться до полутора лет. На период ожидания сотрудников с просроченными сертификатами обязаны отстранить от работы.

Даниил Медведев прошел в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае. В матче за выход в финал он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Минпромторг в сентябре намерен запустить механизм балльной оценки уровня «отечественности» российского телекоммуникационного оборудования, узнал «Ъ». Предполагается, что отечественной будет признана техника, которая как минимум собирается в России.

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила пуск ракеты «Калибр», поразив береговую цель на дальности более 1 тыс. км. Пуск был осуществлен из подводного положения в Японском море.

О предстоящих 3 марта событиях — в анонсах «Ъ».