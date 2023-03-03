Главные анонсы 3 марта

Запланировано совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Тегеран.

В Москве Мещанский суд рассмотрит по существу иск российских блогеров к признанной в РФ экстремистской и запрещенной компании Meta, которой принадлежит Facebook.

В России пройдет заседание совета директоров ПАО «Газпром». В повестке вопрос о согласовании отчуждения акций АО «СОГАЗ».

ПАО «МТС» опубликует финансовые и операционные результаты за IV квартал и весь 2022 год.

В Вашингтоне состоится встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца.

В Белоруссии Верховный суд в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело в отношении участников признанной в стране террористической организации «Отряды гражданской самообороны Беларуси», получивших от 13 до 20 лет лишения свободы.

В Ярославле суд области огласит приговор Виктору Воронину, обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в грабеже, разбое и вымогательстве.