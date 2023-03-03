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Коммерсантъ FM
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Медведев в полуфинале теннисного турнира в Дубае сыграет с Джоковичем

Даниил Медведев в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Дубае обыграл хорвата Борну Чорича. Матч продлился 1 час 21 минуту и закончился со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина. В полуфинале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Amr Alfiky, Reuters

Даниил Медведев

Фото: Amr Alfiky, Reuters

Турнир проводится на покрытии «хард», его призовой фонд превышает $2,8 млн. Действующим победителем является россиянин Андрей Рублев. 27-летний Медведев сейчас находится на седьмом месте рейтинга ATP, он выиграл 17 турниров ассоциации в одиночном разряде.

Об успехах россиянина в этом сезоне читайте в его интервью «Ъ».

Лаура Кеффер

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