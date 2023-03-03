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Коммерсантъ FM
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США сегодня выделят Украине пакет военной помощи на $400 млн

США сегодня, 2 марта, выделят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, включающий боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

«США в одностороннем порядке выделят очередной пакет помощи Украине. В него войдут по большей части боеприпасы..., которые потребуются украинцам для тех систем, которые у них уже есть, таких как HIMARS и артиллерия»,— рассказал господин Кирби на брифинге (цитата по ТАСС).

Сегодня в Вашингтоне пройдет встреча президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они, как ожидается, обсудят «средства, которые потребуются Украине в последующие недели и месяцы», в том числе дополнительную помощь, уточнил Джон Кирби.

20 февраля господин Байден посетил Киев с необъявленным визитом, после чего Вашингтон объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на $460 млн. 24 февраля Белый дом также сообщил о выделении пакета помощи Украине еще на $2 млрд. По подсчетам издания The Hill, американские власти за год потратили на помощь Киева $75,5 млрд.

О поддержке Украины читайте в материале «Ъ» «США не разобрали китайскую грамоту».

Лаура Кеффер

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