Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибром» из Японского моря

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила пуск ракеты «Калибр», поразив береговую цель на дальности более 1 тыс. км, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). Пуск был осуществлен из подводного положения в Японском море.

«В расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле "Сюркум", расположенном в Хабаровском крае»,— говорится в пресс-релизе ТОФ (цитата по «Интерфаксу»).

Во флоте добавили, что цель «имитировала огневую позицию условного противника». Стрельба выполнялась в рамках плана боевой подготовки.

Дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» — первый корабль проекта 636.3 в серии для ТОФ. Была передана Военно-морскому флоту России в ноябре 2019 года. Вторая в серии — подлодка «Волхов», вошла в состав флота в 2020 году, третья — «Магадан» — в 2021 году.

Лаура Кеффер