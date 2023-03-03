Косметику смывает волной миграции

Российские парфюмерные сети активизировали проекты развития в странах ближнего зарубежья. Выход сразу на несколько соседних рынков начала готовить «Лэтуаль», а «Золотое яблоко» планирует расширить зарубежное присутствие. Экспансия может объясняться не только стремлением нарастить оборот, но и желанием наладить логистические цепочки для ввоза товаров в Россию через третьи страны, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Российская парфюмерно-косметическая сеть «Лэтуаль» рассматривает возможность выхода в несколько стран ближайшего зарубежья: Казахстан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Монголию. Это следует из нескольких вакансий, опубликованных в профиле «Лэтуаль» на портале HeadHunter в феврале 2023 года. Компания, в частности, ищет директора по безопасности в Алматы, который будет участвовать в открытии магазинов. Также опубликована вакансия главного бухгалтера по СНГ, который займется разработкой методологии сопряжения бизнес-процессов группы в РФ и бизнес-процессов дочерних структур в СНГ. В описании вакансий указано, что активная деятельность в странах начнется через несколько месяцев, пока идет подготовительная работа по открытию юридических лиц, расчетных счетов и т. д.

О планах «Лэтуаль» развивать розничную сеть магазинов, в частности, в Узбекистане и Казахстане рассказал и источник “Ъ” на косметическом рынке. По его словам, в Узбекистане спрос может обеспечить большое количество молодых потребителей, а также переехавшие в страну россияне. А в Казахстане нет крупных игроков на парфюмерно-косметическом рынке, работающих с «Лэтуаль» в одном сегменте, поясняет собеседник “Ъ”. В «Лэтуаль» отказались от комментариев.

«Лэтуаль» — крупнейшая в России парфюмерная розничная сеть, основанная в 1997 году Максимом Климовым. Сейчас под управлением компании находится около 1 тыс. магазинов в 250 городах страны. С 2020 года управляющее «Лэтуаль» ООО «Алькор и Ко» также владеет сетью «Подружка», в которую входит более 250 точек. В 2021 году выручка «Алькор и Ко» выросла на 21,7%, до 80,41 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 44,4%, до 8,49 млрд руб.

Другие крупные российские косметические сети также выходят на зарубежные рынки. «Магнит» в 2022 году открыл в Узбекистане 12 магазинов MCosmetic. «Золотое яблоко» в 2021 году запустило первый магазин в Минске, а в 2022 году — в Казахстане. В «Золотом яблоке» говорят, что до конца 2023 года планируют открыть четвертый магазин в Казахстане, где рынок активно развивается и занимает второе место по товарообороту в СНГ. Также компания работает над выходом в этом году в еще одну новую страну, но подробности пока не раскрывает. В «Магните» “Ъ” не ответили.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также считает перспективным развитие игроков в Узбекистане, Казахстане, столицах Грузии, Армении, Киргизии из-за растущей экономики и потребительского рынка в этих странах, а также эффекта от эмиграционной волны из России. Одним из существенных рисков при работе в странах СНГ исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает недостаток информации о потребительских предпочтениях и платежеспособном спросе, что может не позволить выйти на запланированные продажи.

По словам господина Бурмистрова, выход в соседние страны также может позволить косметическим сетям выстроить новые логистические цепочки в рамках схем прямого и параллельного импорта, что повысит эффективность операций. Как отмечает Петр Бобровский, крупные розничные сети сейчас заинтересованы в отладке своих логистических маршрутов, чтобы расширять ассортимент и устанавливать прямые контакты с зарубежными производителями. Работающие на крупных онлайн-площадках продавцы сегодня также увеличивают закупки товаров в Киргизии и Белоруссии.

Алина Савицкая