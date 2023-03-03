Продажа прошла как по масличным

Продажа американской Bunge российского бизнеса по производству масла Карену Ванецяну могла пройти с участием партнера. Миноритарная доля в головной структуре актива оказалась у Ольги Ананьевой, владелицы краснодарского сельхозпредприятия, которое на рынке связывают со структурами экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Сам господин Ванецян утверждает, что он единственный инвестор, объясняя структуру владения юридическими ограничениями. Госпожа Ананьева также отрицает связь с бизнесом господина Ткачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Два источника в аграрной отрасли и собеседник в инвестиционных кругах рассказали “Ъ”, что в сделке по продаже американской Bunge новому инвестору российского бизнеса могли участвовать третьи лица для привлечения финансирования.

Bunge, которая вместе с Cargill, ADM и Louis Dreyfus входит в четверку крупнейших мировых торговцев продовольствием, объявила о продаже бизнеса в РФ Карену Ванецяну в сентябре 2022 года. «Бунге СНГ» управляет маслоэкстракционным заводом в Воронежской области мощностью более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год, портфель брендов включает марки «Олейна», Ideal. Карен Ванецян — основной владелец холдинга «ЭксОйл групп», который также занимается переработкой и торговлей масличными. По 25% входящих в холдинг ООО «Черноземье» и ООО «ТД "Черноземье"» владеет Михаил Зурабов — бывший глава Минздрава РФ и экс-посол РФ на Украине.

По данным ЕГРЮЛ в «СПАРК-Интерфакс», Карен Ванецян получил 100% «Бунге СНГ» 13 февраля, но уже 21 февраля собственником компании стало ООО «Агроинвест». Эта структура на 99% принадлежит гонконгской Grenaldi Limited, еще 1% владеет Ольга Ананьева. Она же возглавляет краснодарское ООО «Юг Агротехника» и через ООО «Регион» владеет им. Это хозяйство входило в портфель активов семьи Цапок, а затем, как рассказывали участники рынка, перешло под контроль Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева, одного из крупнейших российских землевладельцев и крупного производителя молока, мяса и сахара. В 2015 году «Юг Агротехнику» возглавлял Александр Квашин, полный тезка которого на сайте агрокомплекса назван заместителем гендиректора по сельскохозяйственному производству. О том, что «Юг Агротехника» управляется агрокомплексом, писал и РБК в 2018 году.

В агрокомплексе “Ъ” заявили, что не имеют отношения к сделке и к «Юг Агротехнике». Ольга Ананьева сообщила, что купила краснодарский актив в 2015 году, а с господами Ткачевым и Квашиным не знакома и не контактировала. Участие в головной структуре «Бунге СНГ» она комментировать отказалась.

Карен Ванецян заверил “Ъ”, что он единственный владелец и директор Grenaldi Limited, предоставив выписку из гонконгского реестра. По его словам, он отдал 1% в «Агроинвесте» Ольге Ананьевой, чтобы обойти запрет на создание «матрешек», когда одна компания владеет на 100% второй структурой, а та — на 100% третьей организацией. Это абсолютно техническая сделка, подчеркивает бизнесмен.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева отмечает, что Bunge могла не согласовать продажу актива при наличии Александра Ткачева в числе бенефициаров сделки. Господин Ткачев находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, а также теоретически может подпадать под характеристики politically exposed person, взаимодействие с которым недопустимо, говорит госпожа Токарева. Брат Александра Ткачева, добавляет юрист, также находится под санкциями США.

Юрист уточняет, что участник с 1% мог быть введен в связи с ограничениями на последовательное владение компаниями, но у него формально «почти те же права, что и у владельца 99%». Это возможность получать информацию об обществе, оспаривать решения органов общества и сделки, перечисляет госпожа Токарева.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что с учетом нового состояния завод «Бунге СНГ» должен работать с хорошей экономической эффективностью, а «известные марки обеспечат продажи». Как отмечает эксперт, более прибыльной могла быть инвестиция в производство масла, ориентированное на внешние рынки, но и завод «Бунге СНГ» расположен в относительной близости к основным экспортным воротам — терминалам Азово-Черноморского бассейна.

Анатолий Костырев