Песков словами «не могу сказать» ответил на вопрос об изменении статуса СВО из-за атаки в Брянской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-колла на вопрос, станет ли проникновение на территорию Брянской области «украинских боевиков» поводом для изменения статуса специальной военной операции, ответил: «Не знаю, пока не могу сказать».

По словам господина Пескова, завтра, 3 марта, президент Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности России. Сейчас глава государства, по словам господина Пескова, находится в Кремле и постоянно получает доклады по линии силовых ведомств и от губернатора о событиях в Брянской области.

Как сообщили в ФСБ, сегодня утром, 2 марта, на территорию Климовского района Брянской области проникла группа вооруженных «украинских националистов», они действовали в селах Сушаны и Любечане. По данным брянского губернатора Александра Богомаза, в результате атаки погиб один мужчина и один подросток получил ранения.

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