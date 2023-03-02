Лавров: Россия не отказывается от серьезных предложений по переговорам с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от серьезных предложений по мирным переговорам с Украиной. Однако, по его мнению, Украину настраивают на продолжение военных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России

По его словам, Россия не отказывается от предложений, «которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение». Напомню в очередной раз: когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег, да и из ряда других государств, призывал к переговорам Украину. Наверное, в этом есть своя сермяжная правда, потому что Украину как раз настраивают на продолжение войны»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов стран G20 (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Россия с марта 2022 года не получала серьезных предложений по урегулированию конфликта с Украиной.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В России не раз говорили, что не отказываются от переговоров с Украиной, при этом выдвигали условие признания присоединения к России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь, Украина настаивает на том, что переговоры возможны только после возвращения под ее контроль территорий в границах 1991 года.

Что происходит на 372-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко