Жителям Свердловской области пересчитают коммунальные платежи за 2022 год

Жителям Свердловской области сделают перерасчет за расходы на воду, отопление и электроэнергию, потраченные на содержание общедомового имущества в 2022 году. Квитанции с перерасчет жители многоквартирных домов должны получить до конца марта. Об этом сообщили в департаменте государственного жилищного и строительного надзора региона.

«Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами надлежит осуществить перерасчет размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества с учетом показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, рассчитанный в 2022 году без учета показаний таких приборов учета»,– отметили в департаменте.

В начале 2023 года в Свердловской области значительно повысили цена на электроэнергию и плату за капитальный ремонт. В ноябре прошлого года РЭК повысила цены на электричество на 35%, однако это решение было отменено ФАС. В январе РЭК отменила ночной тариф на электроэнергию и ввела новые тарифы. Плата за капитальный ремонт выросла на 41%. При этом власти заявляют, что рост мог быть значительно выше.

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