Энергия развития

В рамках комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь» в Хакасии до 2027 года планируется дать старт 12 проектам в угледобыче, металлургии, сельском хозяйстве и транспорте. Энергетический каркас промышленного кластера обеспечивает основной поставщик тепла в республике — Сибирская генерирующая компания. Обновление сетей, переход с малых котельных на большую генерацию, введение новых мощностей не только даст толчок промышленному потенциалу, но и позволит создавать новые объекты социальной и туристической инфраструктуры, реализовать ранее закрытые перспективы жилищного строительства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Развитие территорий напрямую связано с уверенностью в развитии генерации

Развитие территорий напрямую связано с уверенностью в развитии генерации



В текущем году ремонтная программа СГК предполагает обновление 11 километров теплосетей и строительство 10 километров новых. Взятый темп позволит обеспечить надежное и качественное теплоснабжение не только в крупнейших населенных пунктах, таких как Абакан, Черногорск, но и в других муниципалитетах.

Уверенность в развитии генерации напрямую связана с развитием территорий. Так, введение новых мощностей в Абакане позволяет властям республики планировать строительство не менее 2 млн кв. м жилья до 2030 года. Глава Хакасии Валентин Коновалов во время визита на Абаканскую ТЭЦ в январе подчеркнул: «Мы убедились, что возможности СГК соответствуют нашим планам, что наши проекты не будут приостановлены из-за недостатка энергомощностей».

Отметим, что только в прошлом году в Абакане к теплоснабжению было подключено 33 новых объекта. Инвестиционная программа СГК тогда составила более полумиллиарда рублей и позволила провести тепло в два района города и реконструировать северную ветку, решив, в том числе, проблему дефицита тепла в Северном районе.

Проведенные работы в ближайшие месяцы позволят подключить к теплоцентрали еще несколько социальных учреждений и более 3,5 тыс. частных домовладений. Это должно существенно улучшить экологическую ситуацию в республиканской столице. Не секрет, что частный сектор с печным отоплением является одним из значимых факторов загрязнения атмосферы практически во всех сибирских городах.

Очевидно, что потребности столицы республики постоянно растут: в этом году после завершения строительства теплосети в микрорайоне Арбан к теплоснабжению будет подключено восемь строящихся многоэтажек и школа на тысячу мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году в Абакане к центральному теплоснабжению подключены 33 новых объекта. Инвестиционная программа СГК в столице Хакасии составила более полумиллиарда рублей

В 2022 году в Абакане к центральному теплоснабжению подключены 33 новых объекта. Инвестиционная программа СГК в столице Хакасии составила более полумиллиарда рублей



Подключение Черногорска к сетям Абаканской ТЭЦ также открыло новые перспективы. Напомним, город был взят СГК на баланс около трех лет назад в довольно плачевном состоянии. У горожан до сих пор в памяти авария магистрального трубопровода в феврале 2019 года, в результате которой без тепла оказались 205 многоквартирных домов, где проживали 16,5 тыс. человек, 29 социальных объектов. Все это случилось в двадцатиградусные морозы.

Уже летом 2019 года СГК, видя ужасающее состояние теплоснабжения в городе, берет по просьбе местных властей в аренду черногорские теплосети, а затем и котельные, становится единым поставщиком теплоснабжения. Как итог, впервые за долгие годы не было серьезных аварий и перебоев с теплом.

За несколько лет было отремонтировано, реконструировано и построено рекордное количество теплосетей. В конце 2021 года был дан официальный старт переключению Черногорска на мощности Абаканской ТЭЦ. Проект строительства новой ветки тепломагистрали и модернизации существующих труб обошелся СГК в 2,5 млрд руб.

В итоге надежный источник теплоснабжения получили более 500 жилых домов и 60 социальных объектов Черногорска, а суммарный объем выбросов за счет закрытия неэффективных котельных сократился на 5–6 тыс. т в год.

Отметим, что закрытие неэкологичных, морально и физически устаревших котельных — один из приоритетов СГК. С 2016 года закрыто семь кочегарок в Абакане, семь — в Черногорске и одна в селе Подсинее. В этом году поселки Расцвет, Тепличный и село Зеленое также переведут на мощности Абаканской ТЭЦ, а в Усть-Абакане построят новую блочно-модульную котельную.

Заместитель директора по развитию активов по экологии ООО «СГК» Константин Кушнир отметил, что опыт по переподключению на центральное отопление, где это технически осуществимо, будет тиражироваться и в будущем: «Это дает эффект в плане экологии. Возможно, цифры не такие уж большие, но точно заметные для населения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Коновалов: «Мы убедились, что возможности СГК соответствуют нашим планам, что наши проекты не будут приостановлены из-за недостатка энергомощностей»

Валентин Коновалов: «Мы убедились, что возможности СГК соответствуют нашим планам, что наши проекты не будут приостановлены из-за недостатка энергомощностей»



Экологическое направление для СГК в числе ключевых. При этом компания не просто разрабатывает и реализует собственные наработки, но является одним из участников федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В каждом конкретном случае в вопросах теплоснабжения рассматриваются и предлагаются наиболее оптимальные для этой территории варианты теплоснабжения — электроотопление, переподключение на ТЭЦ, бездымное топливо, которое изготавливает СУЭК.

Успешный опыт внедрения всех этих мероприятий уже имеется в соседнем Красноярске. Компания работает в городе в рамках нацпроекта с 2019 года. Самые масштабные работы проводятся в рамках модернизации существующих в городе ТЭЦ. К примеру, старейшая в городе ТЭЦ-1, обеспечивающая теплом 40 % красноярцев, в 2020 году обзавелась новой трубой высотой 275 метров, которая заменила две старых трубы по 105 метров. Инвестиции в проект составили миллиард рублей — это крупнейшее подобное сооружение в истории постсоветской теплоэнергетики. До 2024 года планируется подключить к трубе 11 из 17 действующих котлов и 14 современных электрофильтров, улавливающих 99 % частиц и пыли. Восемь фильтров уже работают. Этот мегапроект позволит сократить выбросы в воздух золы и пыли в 20 раз.

Вместе с тем в Красноярске строится второй энергоблок самой молодой Красноярской ТЭЦ-3, который обеспечит подключение новых жилых районов и возможности для вывода из эксплуатации двух старых паровых котлов на ТЭЦ-1. Также ведется работа по закрытию малых котельных: до 2024 года в городе ликвидируют 35 коптящих кочегарок, 31 из них уже закрыта.

Частный сектор для минимизации экологического следа переводится на электроотопление или бездымное топливо.

Заместитель генерального директора ООО «СГК» Олег Петров отмечает, что опыт и модель работы красноярцев может быть успешно применена и в Абакане, где уже в этом году стартует федеральная программа «Чистый воздух»: «Мы можем предложить «догрузить» Абаканскую ТЭЦ, перевести на центральное отопление микрорайоны с частным сектором, готовы продолжать экологическую модернизацию станции, участвовать в экологическом мониторинге».

ООО «СГК»