Число погибших при столкновении поездов в Греции достигло 32

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов вблизи греческого города Лариса по обновленным данным погибло 32 человека. Из-за аварии пострадали 85 человек. Об этом сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис в эфире ERT1.

По словам Василиса Вартакоянниса, в настоящее время в больницах остаются 53 человека, остальные выписаны после оказания медицинской помощи.

Столкновение поездов произошло вблизи от городка Темпи недалеко от города Лариса, на станции Эвангелизмос, более чем в 200 км к северо-западу от Афин. Первые два вагона разрушились полностью, один из вагонов — сгорел. Поезд следовал по маршруту Афины — Салоники. По данным, Hellenic Train на момент столкновения в нем находились 350 человек.

Милена Костерева