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Коммерсантъ FM
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Eli Lilly снизит цену на инсулин на 70%

Сегодня, 1 марта, американская фармацевтическая компания Eli Lilly объявила, что снижает цену на наиболее распространенные виды производимого ею инсулина на 70%. Так, самый дешевый инсулин компании будет продаваться по $25 против прежних $82.

Кроме того, Eli Lilly расширила программу, предполагающую, что для некоторых категорий пациентов месячные расходы на инсулин не должны превышать $35. Если раньше программа была доступна только для лиц без страховки, то теперь ею могут воспользоваться и люди, имеющие страховку.

В прошлом году Конгресс США рассматривал вопрос о введении предельной цены на инсулин $35 в месяц по страховке, однако из-за противодействия Республиканской партии соответствующий закон не был принят. Как отмечают эксперты, инсулин в США дороже, чем во многих других странах, а по данным исследовательской компании GoodRx, в период с 2014 по 2019 год цены на него выросли на 54%. По оценке Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 16,5% американцев с диабетом, которым необходим инсулин, ограничивают его использование из-за стоимости препарата.

Снижение цен прокомментировал президент США Джо Байден. «Сегодня Eli Lilly прислушивается к моему призыву. Другие должны последовать за ней», — написал он в Twitter.

Eli Lilly — один из крупнейших производителей инсулина в США, на нее приходится около 30% этого рынка. Компания первой запатентовала способ массового производства инсулина в США в начале 1920-х годов.

В материале «Ъ» «Шаг за шагом — подальше от диабета» читайте, как физическая активность снижает вероятность этого заболевания.

Яна Рождественская

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