Двигайтесь ежедневно и побольше! Это много от чего защищает, в том числе от диабета второго типа. Таковы данные большого американского исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы исследовали корреляцию между физической активностью и возникновением диабета второго типа,— говорит ведущий автор работы Эндрю Перри из Клинического центра сердечно-сосудистых заболеваний в Университете Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси.— Данные поступали к нам с носимых устройств, фиксировавших физическую активность, и сочетались с данными из историй болезни обычных людей».

Ученые из Теннесси пришли к однозначному выводу: те люди, кто уделяет больше внимания любой физической активности, имеют меньше шансов получить диабет второго типа. Двигаться надо каждый день, без исключений.

Всего в исследовании участвовало более 5600 человек, три четверти из них — женщины, в основном белые. Данные поступили из национальной программы «Все мы», которая фиксировала состояние здоровья американцев, их физическую активность и питание на протяжении 12 лет — с 2010 по 2021 год. В общей сложности программа «Все мы» охватила более миллиона человек.

В выборке, которую изучали ученые из Теннесси, всего у 97 человек диагностирован диабет второго типа. Но есть интересные подробности. Те, кто проходил за день более 10 700 шагов — это чуть больше 8 км,— имел на 44% меньше шансов на диабет второго типа, чем те, кто проходил всего 6 тыс. шагов.

Диабет второго типа — это 90–95% всех диабетов в мире. В отличие от диабета первого типа, который характеризуется полным отсутствием производства инсулина — гормона, отвечающего за доставку сахара в клетку,— в организме человека, диабет второго типа может характеризоваться даже избыточным производством инсулина, но проблема в том, что клетки организма становятся резистентными к нему.

Всегда считалось, что диабет второго типа возникает главным образом у людей старше 45 лет, но в последнее десятилетие фиксируется резкий рост заболеваемости этим видом диабета среди детей и подростков.

Эндрю Перри и его сотрудники предполагают продолжить изучать корреляцию между физической активностью и диабетом.

По материалам статьи.

Ольга Грибова