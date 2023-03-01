Ранее осужденный экс-депутат из Самары погиб в боях на стороне ЧВК «Вагнер»

На Украине погиб бывший депутат Советского райсовета депутатов Самары от «Единой России» Денис Штейн. Политику, находившемуся в рядах ЧВК «Вагнер», было 32 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Штейн

Фото: Соцсети Дениса Штейна Денис Штейн

Фото: Соцсети Дениса Штейна

В декабре 2020 года стало известно об уголовном деле в отношении Дениса Штейна. По версии следствия, он приобрел для перепродажи мефедрон массой не менее 311,05 г. До заключения под стражу Денис Штейн опубликовал видеообращение, в котором заявил, что наркотики ему подбросили. Политик настаивал на своей невиновности и сфабрикованности уголовного дела из-за его попыток бороться с наркотрафиком.

В январе 2022 года депутата осудили за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Суд приговорил политика к шести годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу в августе прошлого года, когда апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию.

В октябре 2022 года прокуратура добилась досрочного прекращения депутатских полномочий Дениса Штейна из-за обвинительного приговора.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сазонов, Самара